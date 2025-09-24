"Garanti BBVA Genç" menüsü ile gençlerin ayrıcalıkları tek ekranda

Garanti BBVA, mobil uygulamasına eklediği "Garanti BBVA Genç" menüsü ile 18-26 yaş arasındaki kullanıcılara finansal ve sosyal ayrıcalıkları tek ekranda sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımıyla gençlerin beklentileri dikkate alarak geliştirdiği "Garanti BBVA Genç", kampanyalar, kültür-sanat etkinlikleri, kariyer fırsatları ve dijital abonelik avantajlarını tek bir noktada buluşturuyor.

Mobil bankacılığı yalnızca bir kanal değil, bir yaşam deneyimine dönüştüren Garanti BBVA, mobil uygulamasına eklediği yeni alanla 18-26 yaş arasındaki gençlerin hem finansal ihtiyaçlarını hem de günlük yaşamlarına dokunan ayrıcalıkları tek ekrana topluyor.

Kullanıcı dostu ve dinamik yapısıyla öne çıkan bu yeni alan, gençlerin ilgi alanlarına göre içerikleri ön plana çıkarıyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil, gençler için yalnızca bir bankacılık uygulaması değil, yaşamlarını kolaylaştıran, onlara her adımda eşlik eden bir "dijital yol arkadaşı" haline geliyor.

Gençlerin günlük yaşam alışkanlıklarına göre zenginleştirilen içeriklerle donatılan Garanti BBVA Genç menüsünde, gençlerin en çok harcama yaptığı ulaşım, giyim, yeme-içme gibi alanlarda özel kampanyalar sunuluyor. Kültür-sanat, üniversite, eğitim ve kariyer gibi gelişim odaklı fırsatlar da doğrudan fayda sağlayacak şekilde kurgulanıyor. Kredi kartı kampanyaları, dijital platform aboneliklerine özel fırsatlar, kültür-sanat merkezlerinde ayrıcalıklı bilet avantajları, kariyer ve eğitim fırsatları tek bir noktadan takip edilebiliyor.

Uygulamanın kullanıcı dostu yapısı, gençlerin ilgi alanlarına göre içerikleri öne çıkarıyor. İçerikler, gençlerin günlük yaşam alışkanlıklarına göre sürekli güncelleniyor ve zenginleştiriliyor.

Henüz Garanti BBVA müşterisi olmayan gençler, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olduklarında, 6 ay boyunca tüm para transferlerini masrafsız gerçekleştirme ayrıcalığından faydalanabiliyor.

"Bankacılık, anlam üretmeli, güven inşa etmeli, insanı odağına almalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bankacılığın sadece işlem yapılan bir yer olmaktan çok daha fazlası olduğunu, hayatın doğal bir parçası, kişisel bir deneyim, dijital bir yol arkadaşı haline geldiğini belirtti.

Kezik, müşterilerle kurdukları ilişki sınırlarının bir ürün ya da kanalın çok ötesine geçtiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün bankacılığı yeniden tanımlarken, temel sorumuz şu: Müşterilerimizin gözünden baktığımızda ne görüyoruz? Cevabımız çok net: Görünmez kadar akıcı, hatırlanacak kadar pozitif bir deneyim beklentisi. Bu beklenti, yalnızca teknolojik dönüşümle tanımlanamaz, aynı zamanda kültürel ve zihinsel bir dönüşümü de gerekli kılar. İşte tam bu noktada devreye Radikal Müşteri Perspektifi giriyor. Çünkü artık bankacılık, ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmamalı, anlam üretmeli, güven inşa etmeli, insanı odağına almalı."

Bugünün gençlerinin yalnızca dijitale doğmuş bireyler olmadığını, aynı zamanda geleceği şekillendirecek fikir ortakları haline geldiğini vurgulayan Kezik, gençlerin hızlı, sezgisel, basit ve kişiselleştirilmiş deneyimler talep ettiğini aktardı.

Kezik, gençlerin bankacılıktan beklentisinin bir ürünün ötesinde bir duruş olduğunu, karşılarında bir kurum yerine onları anlayan, dinleyen, birlikte düşünen bir yol arkadaşı görmek istediklerine işaret etti.

Garanti BBVA olarak, gençleri geleceğin bankacılığının tasarım ortakları olarak gördüklerini belirten Kezik, mobil uygulamayı onların geri bildirimleriyle şekillendirdiklerine ve bazı özellikleri doğrudan genç kullanıcıların önerileriyle hayata geçirdiklerine değindi.

Kezik, gençlerin ihtiyaçlarına gösterdikleri özenin bugün için bir değer, yarın içinse bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA Mobil'deki gençlere özel bu menü, işte bu anlayışın en somut yansıması. Gençlerle kurduğumuz bu güçlü bağ, bize geleceği nasıl inşa edeceğimiz konusunda ilham veriyor. Onların dünyasına yalnızca tanıklık etmiyoruz, birlikte şekillendiriyoruz. Gençlerin değerlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini içselleştirdiğimiz ölçüde, geleceğin bankacılığına yön verme gücüne sahip oluyoruz. Ve bu yolculukta, her zaman birlikte yürümeye devam edeceğiz."