Tom Barrack'tan Suriye ve İsrail görüşmelerine ilişkin açıklama

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" belirtti.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Barrack, Birleşmiş Milletlerde (BM) bir grup gazeteciye Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için yürütülen müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, Suriye ile İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" ifade etti.

ABD'li temsilci, "gerginliği azaltma" anlaşmasına varılması halinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarını "durduracağını" Şam yönetiminin de İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makina yerleştirmeyeceğini dile getirdi.

İsrail ile Suriye arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Barrack, "gerginliği azaltma" anlaşmasının Şam ile Tel Aviv arasında imzalanması için müzakereler yürütülen yeni bir güvenlik anlaşması için de "ilk adım" olacağını söyledi.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam ile Tel Aviv arasında varılacak "gerginliği azaltma" anlaşmasını duyurmayı planladığı ancak hem taraflar arasında yeterli ilerlemenin kaydedilememesi hem de İbrani takvimine göre İsrail'de yılbaşına başlanmasıyla sürecin yavaşladığını, bu nedenle de Trump'ın bu duyuruyu ertelediğini kaydetti.

Yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için Suriye ile İsrail arasında müzakereler sürüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" söylemişti.

