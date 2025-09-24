WhatsApp'ta yabancı mesajlar tek tuşla Türkçe'ye çevrilecek

WhatsApp mesajları anında farklı dillere çevirme özelliğini devreye aldı. Android ve iPhone kullanıcılarına sunulan yenilik, bire bir sohbetlerden gruplara ve Kanal güncellemelerine kadar her yerde kullanılabilecek.

Meta çatısı altındaki WhatsApp dünya genelinde milyonlarca kişinin mesajlaşmasını kolaylaştıracak yeni bir adım attı. Şirket mesajların kullanıcıların tercih ettikleri dile çevrilmesine olanak tanıyan özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Yeni özellik sayesinde farklı bir dilde gelen mesajı anlamak isteyen kişiler, yalnızca mesaja uzun basıp "Çevir" seçeneğine dokunarak işlemi gerçekleştirebilecek. Ardından hangi dilden hangi dile çevrileceğini belirlemek mümkün olacak. Ayrıca tercih edilen diller cihaz üzerine indirilebiliyor, böylece sonraki kullanımlarda rahat bir şekilde erişilebiliyor.

Çeviri imkanı bire bir sohbetlerde, grup konuşmalarında ve Kanal güncellemelerinde aktif olarak kullanılabiliyor.

Android kullanıcılarına özel bir seçenek de mevcut. İsteyenler belirli bir sohbet dizisi için otomatik çeviri özelliğini açabiliyor. Böylece ilgili konuşmadaki tüm yeni mesajlar anında seçilen dile aktarılıyor. Şirketin açıklamasına göre tüm çeviriler doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

Bununla birlikte WhatsApp'ın içerikleri görme imkanı bulunmadığından mesajlar uçtan uca şifreli kalmaya devam ediyor.

Meta, blog gönderisinde özelliğin amacını şu ifadelerle özetledi:

"180'den fazla ülkede 3 milyardan fazla kullanıcımızın dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbirleriyle yakın bağlantıda kalmalarını sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Ancak bazen dilin işleri halletmenin veya gerçek duygularınızı ifade etmenin önünde bir engel olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle WhatsApp'a mesaj çevirisi özelliğini eklemekten büyük heyecan duyuyoruz, böylece farklı diller arasında daha kolay iletişim kurabilirsiniz."

Android sahipleri çeviriyi şu anda altı dilde kullanabiliyor: İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça. iPhone tarafında ise seçenekler çok daha geniş: Arapça, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Mandarin Çincesi, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca.

Şirketin masaüstü kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bir soru henüz cevap bulmuş değil. Çeviri özelliğinin web sürümüne ya da Windows ve Mac uygulamalarına ne zaman geleceği konusunda herhangi bir tarih paylaşılmadı.