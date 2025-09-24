BIST 11.274
Nagihan Karadere, Turabi hakkında bomba itirafta bulundu!

Survivor yarışmasının en başarılı isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, iki kere üst üste şampiyon olan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını milyonlarca kitleye duyuran milli atlet Nagihan Karadere son olarak YouTube'da yayınlanan Tuğba Ekinci'nin sunuculuğunun üstlendiği programa konuk oldu.

"O DÖNEM OLSA OLURDU"

Tuğba Ekinci'nin, "Survivor'dan en çok beğendiğin kimdi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Karadere, "Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda iki yaş fark var. Survivor'dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, o dönem Turabi derdim. Ama tabi, aramızda bir şey olmadı o benim dostum kardeşim" ifadelerini kullandı.

"SURVİVOR BİR YANADIR, TURABİ BİR YANADIR"

Konuşmanın ilerleyen dakikalarında Turabi'nin yıllar önce kendisi için kavga ettiğini anlatan Karadere, "Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm" sözleriyle duygularını dile getirdi.

