BIST 11.274
DOLAR 41,46
EURO 48,83
ALTIN 5.025,10
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de peş peşe depremler panik yarattı! Prof. Dr. Ahmet Ercan: TOKİ konutlarına taşının!

Balıkesir'de peş peşe depremler panik yarattı! Prof. Dr. Ahmet Ercan: TOKİ konutlarına taşının!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Ercan paylaşımında, "Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir" sözlerini kullandı.

Abone ol

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir/Sındırgı’da son üç günde meydana gelen 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarda bulundu.

Ercan, daha önce yaşanan 6.1, 5.1 ve 5.0 büyüklüğündeki depremlerle bölgedeki gerginliğin tamamen boşalmadığını vurguladı.

Balıkesir'de peş peşe depremler panik yarattı! Prof. Dr. Ahmet Ercan: TOKİ konutlarına taşının! - Resim: 0

"YER IKINIYOR"

Ercan yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor.

Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun.

"BURAYA TAŞININ"

Halk tedirgin. Artçı depremlerİn oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi. Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir.

Balıkesir'de peş peşe depremler panik yarattı! Prof. Dr. Ahmet Ercan: TOKİ konutlarına taşının! - Resim: 1

İlgili Haberler
Balıkesir'de bir deprem daha! Çevre illerden de hissedildi Balıkesir beşik gibi! Depremler durmuyor...
ÖNCEKİ HABERLER
CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi! Mahkeme kararına rağmen başladı
CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi! Mahkeme kararına rağmen başladı
Nagihan Karadere, Turabi hakkında bomba itirafta bulundu!
Nagihan Karadere, Turabi hakkında bomba itirafta bulundu!
2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan bomba tahmin
2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan bomba tahmin
Remley'den Sapanca ve Serdivan'da yeni projeler
Remley'den Sapanca ve Serdivan'da yeni projeler
Daltonlar çetesi Furkan Yavuz'u kim, nasıl öldürdü? Sır ölümün arka perdesi
Daltonlar çetesi Furkan Yavuz'u kim, nasıl öldürdü? Sır ölümün arka perdesi
WhatsApp'ta yabancı mesajlar tek tuşla Türkçe'ye çevrilecek
WhatsApp'ta yabancı mesajlar tek tuşla Türkçe'ye çevrilecek
"Kooperatif" davasında ara karar! O isimlere tahliye, Tunç Soyer'in kızı ağlayarak savunma yaptı
"Kooperatif" davasında ara karar! O isimlere tahliye, Tunç Soyer'in kızı ağlayarak savunma yaptı
"Garanti BBVA Genç" menüsü ile gençlerin ayrıcalıkları tek ekranda
"Garanti BBVA Genç" menüsü ile gençlerin ayrıcalıkları tek ekranda
Tom Barrack'tan Suriye ve İsrail görüşmelerine ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan Suriye ve İsrail görüşmelerine ilişkin açıklama
Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'e istenen ceza belli oldu
Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'e istenen ceza belli oldu
Mersin'de eşini döverek 'aldattım' itirafı yaptırıp videoyu canlı yayınladı
Mersin'de eşini döverek 'aldattım' itirafı yaptırıp videoyu canlı yayınladı
Suçsuz yere 38 yıl hapis yattığı ortaya çıktı 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Suçsuz yere 38 yıl hapis yattığı ortaya çıktı 25 milyon dolar tazminat ödenecek