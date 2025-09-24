Balıkesir'de peş peşe depremler panik yarattı! Prof. Dr. Ahmet Ercan: TOKİ konutlarına taşının!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Ercan paylaşımında, "Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir" sözlerini kullandı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir/Sındırgı’da son üç günde meydana gelen 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarda bulundu.

Ercan, daha önce yaşanan 6.1, 5.1 ve 5.0 büyüklüğündeki depremlerle bölgedeki gerginliğin tamamen boşalmadığını vurguladı.

"YER IKINIYOR"

Ercan yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor.

Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun.

"BURAYA TAŞININ"

Halk tedirgin. Artçı depremlerİn oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi. Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir.