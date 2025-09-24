CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi! Mahkeme kararına rağmen başladı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi verildi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise 'biz kongremizi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz' şeklinde açıklama yaptı. İl kongresi başladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi verildi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. CHP ise YSK tarafından verilmiş bir durdurma kararı olmadığı için İstanbul İl Kongresi'ni başlatma kararı aldı. Saat 11.00'da başlayan Kongrede Divan Başkanı Gökan Zeybek seçildi.

Bugünkü olağanüstü kongrede görevden alınan Özgür Çelik yönetimi ve disiplin kurulu üyeleri ile kayyum Gürsel Tekin ve geçici kurul üyeleri oy kullanamayacak. Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılan il kongresinde tek aday Özgür Çelik.

YSK KARARI BAĞLAYICIDIR

CHP'nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, 'durdurma' kararına tepki gösterip şunları yazdı:

-Seçimle ilgili işlemlerde tek yetkili merciler İlçe Seçim Kurulları İl Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kuruludur Asliye Hukuk Mahkemelerinin seçim süreçlerine müdahale etme yetkisi yoktur. YSK’nın 09.09.2025 tarihli ve 2025/316 sayılı kararı nettir Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılabilir. YSK açıkça belirtmiştir.

-Görevden alınan eski yönetim ve disiplin kurulu üyeleri Mahkemece atanan geçici kurul üyeleri Yeni seçilecek ilçe delegeleri Olağanüstü kongrede oy kullanamayacaktır.

GÜRSEL TEKİN GELMİŞTİ

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin beraberindeki Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı. Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamış ancak Tekin görevi kabul edince partililer karara tepki göstererek il binasında direnişine başlamıştı. CHP İstanbul'da protestolara neden olan karara karşı hamle yapan CHP, il başkanlığı için olağanüstü kongre kararı aldı.

GÖZLER BU SEÇİMDE

Mahkemenin kararının ertesi günü İstanbul’a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kararı yok saydıklarını ifade etti. Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurdu.

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.