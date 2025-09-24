Türkiye'nin gıda devi iflas etti: 14 ülkeye ihracat yapıyordu!

Küresel düzeydeki ekonomik kriz onları da vurdu. Kriz sürecinde iflas eden şirketlerin listesi gün geçtikçe kabarıyor. Türkiye'nin kuru incir ihracatçılarından Sante Gıda, ekonomik kriz ve ihracatta yaşanan aflatoksin sorunları nedeniyle konkordato sürecine girdi.

Türkiye'nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından Aydın merkezli Sante Gıda, ekonomik kriz ve ihracatta karşılaşılan aflatoksin sorunları nedeniyle konkordato sürecine girdi.

İHRACATTA ZOR GÜNLER

Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren firma, özellikle Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin gerekçesiyle ürünlerin geri gönderilmesi ve imha edilmesi sonucunda ciddi mali kayıplar yaşadı. Bu durum, şirketin ekonomik darboğaza sürüklenmesine yol açtı.

25 YILLIK DEV TECRÜBE

1990'lı yıllarda kurulan ve üç nesildir faaliyet gösteren Sante Gıda, 25 yıllık deneyimiyle yılda, 1.500 ton konvansiyonel kuru incir, 750 ton organik kuru incir, 250 ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyor. Firma; Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

200 ÇALIŞANIYLA BÖLGE EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERİ VAR

200'den fazla çalışanı bulunan firma, hem üretim kapasitesi hem de müstahsillerle 15 yılı aşkın süredir yürüttüğü iş birliği sayesinde bölge ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak biliniyor. Ancak Avrupa Birliği'nin sıkı gıda güvenliği denetimleri ve geri dönen ürünler, şirketi iflasın eşiğine getirdi.

KONKORDATO SÜRECİ YENİDEN YAPILANDIRMA AMAÇLI

Şirket yetkilileri, konkordato sürecinin üretim ve iş sürekliliğini sağlamak, aynı zamanda borçların yeniden yapılandırılması amacıyla atılan bir adım olduğunu belirtti. Sante Gıda, müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle pazardaki konumunu korumayı hedefliyor.