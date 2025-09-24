CHP İstanbul Kongresi kararı sonrası borsada düşüş

Borsa İstanbul, güne pozitif başlasa da CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik mahkeme kararının ardından sert satışlarla karşılaştı. Açılışta yüzde 0,20 yükselen BIST 100 endeksi, verilen karar sonrasında 11.144 puana geriledi.Abone ol
CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik mahkeme kararının duyulmasıyla birlikte güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi sert düştü. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı.
Güne yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başlayan endeks, açılış sonrası pozitif görünümünü korurken CHP kurultay kararının duyulmasıyla birlikte 11.144,57 puana kadar düşüş gösterdi. Türkiye saati ile 12.00 itibarıyla Borsa İstanbul 11,332 puandan işlem görüyor.