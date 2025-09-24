BIST 11.302
DOLAR 41,46
EURO 48,77
ALTIN 5.013,56
HABER /  POLİTİKA

Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

İzmir'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı.

İl kongresinde tek aday olan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi." ifadelerini kullanan Çelik "Yine kendisi hastaneye kaldırılmış. Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun." dedi.

