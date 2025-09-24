İzmir'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı.

İl kongresinde tek aday olan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi." ifadelerini kullanan Çelik "Yine kendisi hastaneye kaldırılmış. Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun." dedi.