Barış Yarkadaş'tan CHP kongresi için olay yorum: Gürsel Tekin'i çağırsalardı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi mahkeme kararına rağmen başladı. Gözler YSK'dan gelecek açıklamaya çevrilmişken Gazeteci Barış Yarkadaş "Çok basit meseleyi karıştılar" dedi. Yarkadaş "Gidip Gürsel Tekin’le konuşsalardı, geçici başkan olarak bu kongreye katılsaydı, Tekin bu kongreyi açardı, çünkü yetkisi var. Kongreyi açardı bu sorunlar olmazdı. Sen seçilmiş bir il başkanını ve mahkeme kararını tanımıyorsun" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden CHP İstanbul İl Kongresi için flaş bir karar geldi. Mahkeme, kongreyle ilgili çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Kararın kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındığı öğrenildi.

"KONGREMİZİ AÇACAĞIZ, SEÇİMİ YAPACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hukuksuzluğa devam ediyor. YSK'nın tam kanunsuzluk kararı var, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin esastan ret kararı var. YSK'dan cevap gelir zaten. Biz kongremizi açacağız, seçimi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HANİ BİNAYI BAHÇELİEVLER'E TAŞIMIŞTINIZ?"

Bu gelişmeleri TGRT Haber ekranlarında değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin seçilmiş seçilmiş il başkanı Gürsel Tekin'i ve ve mahkeme kararını tanımadığını belirten Yarkadaş şunları söyledi: "Kongreler şöyle açılır. Eğer il kongresiyse il seçim kuruluna, ilçe kongresiyse ilçe seçim kuruluna bildirilir. Burada il başkanlığı binası Sarıyer'de olduğu için, gitmişler Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna başvurmuşlar. E hani siz Bahçelievler'e taşınmıştınız il binasını? Taşıyamazsınız. Çünkü mahkemenin tedbir kararı var.

CHP Genel Merkezi de doğal olarak burayı CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak görüyor. Sen gidersin ilçe seçim kuruluna başvurursun. İlçe seçim kurulu senin şekil şartlarına bakar, kongre tarihine bakar, evet uygundur der. Bir; ilçe başkanı ya da il başkanı niteliğine göre gelir kongreyi açar. İlçe seçim kurulundan da yetkililer olur. Onlar neye bakarlar?

"TEDBİR KARARINA AYKIRI BİR İŞ"

Seçim güvenliği burada var mı? Saatinde başladı mı? Tüzüğe göre yapılıyor mu? Gündeme göre yapılıyor mu? Verilen önergeler tüzüğe göre işleme alınıyor mu? Yani YSK ya da il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu seçimin güvenliğine ve usulüne bakar, esasına bakmaz. Arkadaşlarımızın karıştırdığı nokta o. Bu sabah ilçe seçim kurulundan, 1. Sarıyer, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulundan, eğer iki görevli gelip orada divanda oturup, yani divanın yanında oturup sayım döküm işlemlerine katılırsa, mühürleri vurursa 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararına aykırı bir iş yapmış olur. O zaman da 45. Asliye Mahkemesi'nin hakimi gider...

"ÇOK BASİT BİR MESELEYİ KARIŞTIRDILAR"

Suç duyurusunda bulunur ve bu kongreyi geçersiz saydırır. Çok basit bir meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı, bu hale getirdi. Gidip Gürsel Tekin'le konuşsalardı, geçici kurul başkanı olarak, şu anda CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin gelip bu kongreye katılsaydı, gidip konuşsalardı Gürsel Tekin bu kongreyi açardı. Açma yetkisi var, tamam mı? Kongreyi de yaptırırdı. İlçe seçim kurulu da ona riayet ederdi. Ama sen şu an atanmış bir il başkanını ve verilmiş bir mahkeme kararını tanımıyorsun."