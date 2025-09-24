Yahşihan Belediye başkanı tutuklanmıştı eski şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Yahşihan Belediyesi Başkanı Ahmet Sungur’un tutuklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl boyunca makam şoförü olarak görev yapan Yekta Niyazi Yıldırım’ın verdiği ifadenin yer aldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Kırıkkale’ye bağlı Yahşihan Belediyesine geçen hafta yapılan operasyon sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5’i tutuklandı. Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklandı. Üç isim ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Bu isimler arasında, 2009-2019 yıllarında Ahmet Sungur’un makam şoförlüğü ve korumalığını yapan Yekta Niyazi Yıldırım (41) da yer aldı. Mayıs 2024’te yeniden belediyede çalışmaya başlayan Yıldırım, Temmuz 2025’te işten çıkarılmış.

HalkTV'nin özel haberine göre ifadesinde, “Ahmet Sungur ile siyaset yaptığı dönemden beri beraber çalışmaktaydım” diyen Yıldırım, devamında “Kendi ailesinden biri gibiydim. Bunu bizi tanıyan bütün Kırıkkale şahittir” dedi.

Yıldırım’ın savcılık ifadesine göre 3 bloktan oluşan Ayyıldız Konutları adındaki projeye iskân verilmesi için, müteahhitten 23 milyon TL para talep edildi. Yıldırım’ın iddiasına göre bu sürece, inşaat şirketi adına Ö. B., belediye adına ise Osman Uluyurt ile Ulaş Biçer aracılık etti. Yapılan görüşmelerde kendisinin de hazır bulunduğunu belirten Yıldırım “Ayyıldız Konutlarının iskân işlemleri için yapılan görüşmelerden Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un bilgisi vardı. Görüşmelerden sonra Ahmet Sungur’a gerekli bilgiyi Ulaş Biçer veriyordu” dedi.

Makam şoförü Yekta Yıldırım'ın nişan yüzüğünü, Başkan Ahmet Sungur takmış

Yıldırım ifadesinde ayrıca, “Ulaş Biçer, talebi doğrultusunda Ahmet Sungur’a dönem-dönem elden nakit olarak verirdi. Veya parayı benim hesabıma gönderirdi. Ben de parayı nakit olarak Ahmet Sungur’a verirdim. Ayrıca diğer giderlerini de karşılardım” ifadelerini kullandı. Yıldırım, inşaat şirketinden alınan 23 milyon liranın 4 milyonluk kısmının, Z. Ç. isimli bir kişinin hesabına gönderildiğini, bu paranın dekontunun da elinde olduğunu ifade etti. Anılan transferin, 10 Eylül 2024 günü yapıldığı anlaşıldı. Yıldırım, paranın kalan kısmına ilişkin ise “Kalan ödemeler parça parça benim kullanmış olduğum hesaplarıma Ö. B. tarafından gönderildi. Ben de parça parça benim hesabıma para geldikçe Ulaş Biçer’in hesabına gönderdim” ifadelerini kullandı.

‘SUNGUR’A PARA AKIŞINI BİÇER SAĞLADI’

Savcılık sorgusunda, Yekta Niyazi Yıldırım’a hesabına giren ve çıkan paralara ilişkin de sorular yöneltildi. Buna göre Yıldırım’ın hesabından Ulaş Biçer’in hesabına 10 ay içinde 15 milyon 501 bin TL gönderilmiş. Biçer de 12 aylık dönemde Yıldırım’a 11 milyon 401 bin TL gönderdi. Yıldırım, söz konusu para transferlerine ilişkin soruyu “Ulaş Biçer, Ahmet Sungur’un belediye ile ilgili olan işlerini yakından takip eder. Ve para akışını bizzat kendisi sağlar. Benim hesabımdan Ulaş Biçer’e giden paranın tamamı Ayyıldız Konutları ile ilgili olarak Bahadır Grup isimli firmadan gelen paraların Ulaş Biçer’e aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Ulaş Biçer’in bana göndermiş olduğu paranın açıklaması ise, Ahmet Sungur’un paraya ihtiyacı olduğunda Ulaş Biçer’den benim hesabıma dönem-dönem para göndermesini söylediği için gelen paralardır. Ulaş Biçer dönem-dönem Ahmet Sungur’a elden verilmek üzere nakit para getirdiği de oluyordu” şeklinde yanıtladı.

‘DARP ETTİĞİ KADINA 10 MİLYON VERDİLER’

Yıldırım, S. G. Ç. isimli bir kadına 416 bin TL’yi neden gönderdiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “S. G. Ç. isimli şahsı, Ahmet Sungur’un arkadaşı olduğu için tanırım. Kendisi ile ilgili olan para transferleri, Ahmet Sungur’u talimatı ile gönderdiğim paralardır. 2024 yılının yaz aylarında Ahmet Sungur, Yahşihan’da bulunan bahçesinde S. G. Ç.’yi darp etti. Bu olay ile ilgili Jandarma geldi. Sonrasında, S. G. Ç.’nin, şikayetçi olmaması karşılığında 10 Milyon TL para istedi. Bu paranın Ulaş Biçer tarafından S. G. Ç.’yi verildiğini biliyorum.”

Yıldırım, S. G. Ç.’yi devrini yaptığı bir aracın parasını ise Ahmet Sungur’dan aldığını kaydetti.