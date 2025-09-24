Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'ya karşı sert söylemlerine karşı cevap Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya 'kağıttan kaplan' diyen Trump'a ''Biz kaplan değil ayıyız'' cevabını verdi.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın barışla sonuçlanmaması ABD lideri Donald Trump'ın yeniden Moskova'ya karşı tavır almasına neden oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Rusya'yı hedef alan Trump, ''kağıttan kaplan'' benzetmesiyle Ukrayna'ya daha yakın olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.

Kremlin ise Trump'ın benzetmesini reddetti ve Sözcü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in 'Ukrayna çatışmasını' çözme çabalarına değer verdiğini söyledi. Peskov, Trump'ın ''kağıttan kaplan'' sözlerine karşılık ise "Rusya kaplan değil ayıdır ve kağıttan ayı diye bir şey yoktur" dedi.

Sözcü, ABD'nin son aylarda iki güç arasındaki ilişkileri yeniden kurma girişimlerine rağmen, Rusya-ABD yakınlaşmasının “sıfıra yakın” sonuçlar verdiğini söyledi.

"Askeri operasyonumuza devam ediyoruz"

Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna saldırısını sürdürmekten başka 'alternatifi' olmadığını söyleyen Peskov, RBC radyosuna verdiği demeçte, ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedefleri gerçekleştirmek ve çıkarlarımızı korumak için özel askeri operasyonumuza devam ediyoruz'' diye konuştu.

Peskov, “Bunu ülkemizin hem bugünü hem de geleceği için yapıyoruz. Gelecek nesiller için. Bu nedenle başka bir seçeneğimiz yok” diye ekledi.

Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün New York'ta görüştü. Bu görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında hedefine Rusya'yı koyan ABD lideri şunları söyledi:

“Ukrayna-Rusya savaşındaki askeri ve ekonomik durumu iyice kavrayıp bunun Rusya’ya verdiği ekonomik zararı gördükten sonra, Avrupa Birliği’nin de desteğiyle Ukrayna’nın eski sınırlarını tamamen geri almak ve BU SAVAŞI KAZANMAK için uygun bir konumda olduğuna inanıyorum. Zaman, sabır ve Avrupa’nın, özellikle de NATO’nun mali desteğiyle, savaşın başlangıcındaki sınırların yeniden tesisi gayet olası. Neden olmasın?''