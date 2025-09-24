BIST 11.302
DOLAR 41,46
EURO 48,77
ALTIN 5.013,56
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ile bir araya gelerek bakanlıklar arası işbirliği konularını ele aldı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ile bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapacak! İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor
Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapacak! İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Barış Yarkadaş'tan CHP kongresi için olay yorum: Gürsel Tekin'i çağırsalardı
Barış Yarkadaş'tan CHP kongresi için olay yorum: Gürsel Tekin'i çağırsalardı
Yahşihan Belediye başkanı tutuklanmıştı eski şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yahşihan Belediye başkanı tutuklanmıştı eski şoförünün ifadesi ortaya çıktı
YSK onayına rağmen mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi
YSK onayına rağmen mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi
Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı
Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı
Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı
Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı
Kars'ta önlem alınmadı! Yük treninin çarptığı 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Kars'ta önlem alınmadı! Yük treninin çarptığı 5 büyükbaş hayvan telef oldu
CHP İstanbul Kongresi kararı sonrası borsada düşüş
CHP İstanbul Kongresi kararı sonrası borsada düşüş
AJet'ten 9 dolara seyahat fırsatı
AJet'ten 9 dolara seyahat fırsatı
Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar! Çelik'ten CHP'ye sert sözler!
Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar! Çelik'ten CHP'ye sert sözler!