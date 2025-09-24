Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Yahudi yeni yılını kutlamak için baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 328 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, öğlen namazından sonra da baskınların artabileceği uyarısında bulunuldu.

Yahudilerin 22 Eylül'de başlayan ve bugün sona erecek olan yeni yıl kutlamaları kapsamında fanatik gruplar, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, son 2 gün içinde 843 fanatik Yahudi, İsrail polisinin himayesi altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusuna giren İsrailliler dini ritüeller gerçekleştirdi ve danslar etti.

İsrail polisi, 2003 yılından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve fanatik Yahudilerin cuma ve cumartesi günleri hariç Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine müsaade ediyor.

Fanatik Yahudiler, bayramlarda ve özel günlerde baskınlarını yoğunlaştırırken Filistinliler ise bu baskınların Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü "Yahudileştirme" ve "Arap ve İslam kimliğini yok etme" yönündeki İsrail çabalarının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret gerçekleştirebildiği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.