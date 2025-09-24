Canlı yayın açıp çay bahçesindekilere saldırmıştı! Cezası belli oldu

Eskişehir'de çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığa 2 suçtan toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verildi.Abone ol
Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, yargılama sürecinde alınan karar doğrultusunda kapalı olarak görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arda K. (19) ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arda K'ye "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez 15'er yıl hapis cezası ile yine aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Sanığa, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.
Yazışmaları bulunmuştu, beraat kararı verildi
Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise beraat kararı verildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralanmıştı.