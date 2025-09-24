BIST 11.354
DOLAR 41,45
EURO 48,74
ALTIN 5.018,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Canlı yayın açıp çay bahçesindekilere saldırmıştı! Cezası belli oldu

Canlı yayın açıp çay bahçesindekilere saldırmıştı! Cezası belli oldu

Eskişehir'de çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığa 2 suçtan toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Abone ol

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, yargılama sürecinde alınan karar doğrultusunda kapalı olarak görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arda K. (19) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arda K'ye "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez 15'er yıl hapis cezası ile yine aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanığa, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Yazışmaları bulunmuştu, beraat kararı verildi

Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk hakkında ise beraat kararı verildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ümit Özdağ: Savaş bittiğine göre geri dönme zamanları geldi
Ümit Özdağ: Savaş bittiğine göre geri dönme zamanları geldi
BM'de yürüyen merdiven krizi! O ismi suçladılar
BM'de yürüyen merdiven krizi! O ismi suçladılar
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var
Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Nagihan Karadere Turabi hakkında öyle şeyler söyledi ki...
Nagihan Karadere Turabi hakkında öyle şeyler söyledi ki...
TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!
TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!
Vestel'de üst düzey atama
Vestel'de üst düzey atama
VavaCars ikinci el otomobilde sorunsuz marka ve modelleri belirledi
VavaCars ikinci el otomobilde sorunsuz marka ve modelleri belirledi
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı