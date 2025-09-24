BIST 11.302
Vestel'de üst düzey atama

Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürlüğü görevine Duygu Badem Uylukçuoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapan Uylukçuoğlu, yurt içi satış organizasyonlarının da yönetimini üstlenerek Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Vestel'in satış ve pazarlama faaliyetlerinin bütünleşik şekilde yönetilmesi ve global marka stratejisinin güçlendirilmesi amacıyla bu göreve getirilen Uylukçuoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2010'da Vestel'de başlayan Uylukçuoğlu, şirketin yönetici yetiştirmeye yönelik Management Trainee (MT) programını birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Pazarlama Uzmanı olarak göreve başladı.

Uylukçuoğlu, 2012'de Pazarlama Yöneticisi, 2016-2019 döneminde Pazarlama Müdürü, 2019-2023 arasında ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Aralık 2023 itibarıyla Vestel'in global marka açılımı stratejisi kapsamında iç ve dış pazarlarda pazarlama, marka yönetimi, iletişim, ürün yönetimi ve endüstriyel tasarımdan sorumlu Pazarlama Genel Müdürü olarak atanan Uylukçuoğlu, 2024'te yurt içi ve yurt dışı pazarlama operasyonlarının birleştirilmesiyle Vestel Pazarlama Genel Müdürlüğü ve Global Pazarlama Genel Müdürlüğü (CMO) görevlerini de üstlendi.

