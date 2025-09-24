Ümit Özdağ: Savaş bittiğine göre geri dönme zamanları geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep ve Kilis'te temaslarda bulundu. Bu kentlerin ortak problemleri olduğunu söyleyen Özdağ, "Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede 6 bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor. Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı gelmiştir." dedi.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Zafer Partisi Karaköprü İlçe Başkanlığının açılış törenine katılan Özdağ ilçe binasını gezdi.

Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temasları kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret edeceklerini belirtti.

"Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı geldi"

Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep ve Kilis'te de temaslarda bulunduğunu ve bu kentlerin ortak problemlerinin olduğunu hatırlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Bakın artık Suriye'de savaş bitti. Amerika Birleşik Devletleri 2011 sonrasında Suriye'den kabul etmiş olduğu 6 bin sığınmacıyı 60 gün içerisinde 'ülkelerinize geri dönüyorsunuz' diye haber yollayarak evlerine, vatanlarına geri dönmeye davet etti. Amerika gibi yüz milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde 6 bin kişi kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Ama Amerika 6 bin Suriyeliyi geri yollarken Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede 6 bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor. Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı gelmiştir."