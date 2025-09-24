BIST 11.354
DOLAR 41,45
EURO 48,74
ALTIN 5.018,38
HABER /  GÜNCEL

BM'de yürüyen merdiven krizi! O ismi suçladılar

BM'de yürüyen merdiven krizi! O ismi suçladılar

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durması hakkında açıklama yaptı. Dujarric, ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini bildirdi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde BM çalışanlarının kasıtlı olarak yürüyen merdiveni durdurduğuna ilişkin iddiaların ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Trump'ın sabah saatlerinde eşi ve heyetiyle BM Genel Merkezi'ne geldiğini ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü belirtti.

Dujarric, "Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

BM
ÖNCEKİ HABERLER
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var
Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Nagihan Karadere Turabi hakkında öyle şeyler söyledi ki...
Nagihan Karadere Turabi hakkında öyle şeyler söyledi ki...
TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!
TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!
Vestel'de üst düzey atama
Vestel'de üst düzey atama
VavaCars ikinci el otomobilde sorunsuz marka ve modelleri belirledi
VavaCars ikinci el otomobilde sorunsuz marka ve modelleri belirledi
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapıyor İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor
Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapıyor İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı