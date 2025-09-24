BIST 11.354
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı

CHP İstanbul İl Kongresi için YSK'nın 'Yapılabilir' kararına rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, başlayan kongrenin durdurulmasını talep etti. Görevliler talebi CHP'lilere tebliğ etmek için harekete geçti. YSK, mahkemenin CHP'nin İl Kongresi talebini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması yasa gereğince mümkün değildir. Başlamış olan İstanbul İl Kongresinin devamına karar verilmiştir" dedi.

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasını talep etti. Kararın tebliği için icra memurları salona gitti. YSK’nın olağanüstü toplantısı sonrası Ahmet Yener, kongrenin devam edebileceğini duyurdu.

YSK KARARINI VERDİ

YSK mahkemenin kongreyi durdurma kararını görüşmek üzere 13:30'da toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması yasa gereğince mümkün değildir. Başlamış olan İstanbul İl Kongresinin devamına karar verilmiştir" dedi.

YSK KARARI KESİNDİR VURGUSU
YSK daha önce de İstanbul Kongresinin yapılabileceği kararı verdiğini anımsatarak, bu kez Anayasanın 79’daki “Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir. Bu kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” hükmüne de vurgu yaptı ve açıklamada şöyle denildi:

-Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2010 25'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarının da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.

KARAR MAHKEMEYE YOLLANDI
Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına dair kararını "gereği" için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi

