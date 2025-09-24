BIST 11.354
DOLAR 41,45
EURO 48,74
ALTIN 5.018,38
HABER /  GÜNCEL

Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı

Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Abone ol

Bircan, yaptığı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek hac organizasyonuna ilişkin altyapı hizmetlerini büyük oranda tamamladıklarını söyledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 14 Mart'ta aldığı kararlarla 2026 hac organizasyonu sürecinin başlatıldığını anımsatan Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde karar aldığını hatırlattı.

"Sadece önceden kaydı olanların güncelleme işlemlerini alacağız"

Bircan, bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 5 Eylül'de sona ermesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 5 Eylül'den 21'e uzatmıştık. Fakat Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Safi Arpaguş hocamızın talimatlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 30 Eylül'e kadar uzattık. Burada şöyle bir fark var. İlk defa kayıt yapmak isteyenlerin başvurularını almayacağız. Sadece önceden kaydı olan vatandaşlarımızın güncelleme işlemlerini alacağız. Vatandaşlarımız hac kayıt ücreti yatırmışlarsa bunları tamamlarına izin vereceğiz. Daha önceki yıllarda kayıtlı olduğu halde bir takım eksikliği bulunan kardeşlerimizin kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemelerini istirham ediyoruz."

Bu süreçte hacı adaylarının tercih edecekleri konaklama türlerinin önemli olduğunu ifade eden Bircan, bu konuyla il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilmesi gerektiği, aksi takdirde kuradan sonra konaklama seçimlerinin değiştirilmeyeceği uyarısında bulundu.

Bircan, 30 Eylül'den sonra hac kayıt yenileme işlemlerinin kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak, "Çünkü, hac takvimi çok bir şekilde ilerliyor. İlgili ülke bu süreci hızlandırmamızı istiyor." dedi.

"Kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılamayacaklar"

Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bircan, hac kurasının ekimde noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!
TEV, Zeki Müren'in kimsenin görmediği el yazısını paylaştı!
Vestel'de üst düzey atama
Vestel'de üst düzey atama
VavaCars ikinci el otomobilde sorunsuz marka ve modelleri belirledi
VavaCars ikinci el otomobilde sorunsuz marka ve modelleri belirledi
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yeni yıl kutlayan yüzlerce siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapıyor İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor
Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapıyor İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Barış Yarkadaş'tan CHP kongresi için olay yorum: Gürsel Tekin'i çağırsalardı
Barış Yarkadaş'tan CHP kongresi için olay yorum: Gürsel Tekin'i çağırsalardı
Yahşihan Belediye başkanı tutuklanmıştı eski şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yahşihan Belediye başkanı tutuklanmıştı eski şoförünün ifadesi ortaya çıktı
YSK onayına rağmen mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi
YSK onayına rağmen mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi
Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı
Trump'ın 'kağıttan kaplan' sözlerine Kremlin'den 'Biz ayıyız' cevabı