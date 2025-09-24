Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Kez Toplandı

Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Komisyon, dinleme faslının sonuna geldiğini açıkladı. Kurtulmuş, konuşmasında Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tavrını tarihi olarak nitelendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 12. kez toplandı. Toplantıya; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) gibi önemli düşünce kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, bugüne kadar 80'e yakın kişiyi dinlediklerini ve 11 toplantıda 830 sayfayı aşan tutanaklar tuttuklarını belirterek, dinleme faslının sonuna geldiklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte gelen teklifler doğrultusunda yasal düzenlemeler ve bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Kurtulmuş, bu çalışmaların Türkiye siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir eşik olacağına inandığını kaydetti.

Kurtulmuş, konuşmasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma kararı alan 10 ülkeyi tebrik etti. Bu kararı, "Siyonist rejimin ortaya koyduğu insanlık suçlarına karşı, artık insanlığın ve vicdanın sınırlarının zorlanmış olması" şeklinde değerlendiren Kurtulmuş, bu durumun Filistin davasına olan sempatiyi artırdığını söyledi.

TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Gazze özel oturumunda hem de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaların "tarihi nitelikte" olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Erdoğan'ın milletin hislerine tercüman olarak ve mazlum milletlerin sözcüsü olarak hareket ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, BM Genel Kurulu'nun öncelikle acil bir ateşkesin sağlanmasına, Gazze Şeridi'ne insani yardımların hızla ulaştırılmasına vesile olmasını diledi. Ayrıca, Filistin devletinin yalnızca kağıt üzerinde tanınan bir devlet yerine, sınır ve toprak bütünlüğü sağlanmış, egemenliği tartışma konusu olmayan bir Filistin devleti kurulmasına vesile olmasını temenni etti. Bu süreçteki BM toplantılarının "önemli bir kazanım" olduğunun altını çizdi.