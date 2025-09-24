BIST 11.354
DOLAR 41,45
EURO 48,74
ALTIN 5.018,38
HABER /  GÜNCEL

Maltepe Belediyesi işçileri sokaklara döküldü, protesto yaptı!

Maltepe Belediyesi işçileri sokaklara döküldü, protesto yaptı!

Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarını zamanında alamadıkları ve toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin uygulanmadığı gerekçesiyle gösteri yaptı.

Abone ol

Belediye önünde toplanan işçiler, tepkilerini dile getiren sloganlar atıp dövizler taşıdı.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Ali Sönmez, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ancak sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığını söyledi.

Sönmez, "Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerin ödenmesini, toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına dair müzakere ile bu süreci sürdürmeye çalıştık. İşçiyi külfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçilerinin gördüğü gibi Maltepe Belediyesi işçileri de görüyor. Kamu hizmetlerinin yapılmamasının nedeni işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Birçok belediyede işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek işten çıkarma yapıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu." dedi.

Belediyenin önceki günlerde işçilere, 29 kişinin işten çıkarıldığını, bunlardan 19'unun sendika disiplin kurulu süreci işletilerek atıldığını bildiren bir mesaj gönderdiğini aktaran Sönmez, "10 kişinin akıbeti yok. İş güvenliğimize asla dokundurtmayacağız. Disiplin kurulu işletilmeden, özellikle 3 arkadaşımız sözleşmeleri feshedilerek bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Esin Cengiz Çinko da emeklerinin karşılığını almak için sendika çatısı altında mücadele ederek toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını ancak işverenin, kabul ettiği koşulları uygulamadığını ifade etti.

Çinko, "Maltepe Belediyesi çalışanlarının emek gücünü umursamayan uygulamaları reddediyoruz. Çalışanların işten çıkarılma kaygısı ve baskısı altında tutulmasını reddediyoruz, işçilerin yok sayılmalarını reddediyoruz, toplu sözleşme ile kazanılmış haklarımızın hak sahiplerine zamanında verilmemesini reddediyoruz. Sözleşmeyi masada imzalayan, uygulamada üzerini karalayan anlayışı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Horlayan amcasının çorbasına zehir kattı
Horlayan amcasının çorbasına zehir kattı
Medipol’de ilk ders Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı
Medipol’de ilk ders Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başladı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Kez Toplandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Kez Toplandı
Canlı yayın açıp çay bahçesindekilere saldırmıştı! Cezası belli oldu
Canlı yayın açıp çay bahçesindekilere saldırmıştı! Cezası belli oldu
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ümit Özdağ: Savaş bittiğine göre geri dönme zamanları geldi
Ümit Özdağ: Savaş bittiğine göre geri dönme zamanları geldi
BM'de yürüyen merdiven krizi! O ismi suçladılar
BM'de yürüyen merdiven krizi! O ismi suçladılar
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı
CHP İstanbul İl Kongresi krizinde son dakika! YSK 13.30'da toplanıp kararı açıkladı
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var
Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Remzi Bircan duyurdu: Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
Nagihan Karadere Turabi hakkında öyle şeyler söyledi ki...
Nagihan Karadere Turabi hakkında öyle şeyler söyledi ki...