Mega Metal'e Stevie Awards'tan 3 ödül

Mega Metal İnsan, Kültür ve İletişim Direktörü Görkem Özkan, Stevie Awards'ta üç farklı kategoride Silver ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mega Metal, insan odaklı yönetim anlayışını ve kurumsal kültür dönüşümündeki vizyonunu uluslararası ölçekte tescilledi.

Mega Metal İnsan, Kültür ve İletişim Direktörü Görkem Özkan, uluslararası prestije sahip Stevie Awards'da "Yılın İnsan Kaynakları Etkileyicisi", "Yılın Kültür Dönüşüm Lideri" ve "Yılın İnsan Kaynakları Yöneticisi" olmak üzere 3 farklı kategoride Silver ödül kazandı.

Kazanılan ödüllerin, Mega Metal'in çalışan deneyimini geliştirme, kurum kültürünü dönüştürme ve insan kaynaklarında yenilikçi uygulamaları hayata geçirme vizyonunu yansıttığı belirtildi.