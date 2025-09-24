Meloni Şara görüşmesinde Meloni'nin bakışları olay oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede Meloni'ni oturuş şekli ve bakışları sosyal medyada gündem oldu.Abone ol
Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.
Meloni'nin kamera karşısındaki o anları sosyal medyada hızla yayıldı, uluslararası basında geniş yankı buldu.
Meloni, geçtiğimiz yıl Esad rejimine son veren Ahmed Şara ile ilgili 'terörist' ifadesini kullanmıştı.