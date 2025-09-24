BIST 11.341
OECD Türkiye'ye yönelik tahminlerini revize etti

OECD Türkiye tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.

OECD, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirirken, enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.

OECD, 2025 yılı için birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, 2026 için de ABD tarifelerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

OECD, 2025 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, 2026 için yüzde 2,9'da sabit tuttu.

