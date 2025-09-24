Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'nin mahkeme kararıyla iptal edilip Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına karşı gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirildi.

Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılan il kongresinde tek aday Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

Seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik, geçerli 389 oyun tamamını aldı.

ÖZGÜR ÇELİK, KONUŞTU

Seçimin ardından Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Çelik şunları söyledi:

"Bugün olağanüstü kongremizi gerçekleştirdik ve bu kongre, delegelerimizin çağrısıyla yapıldı. Yeniden güvenerek, delegelerimiz bizi göreve getirdiler. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

Cuma günü bir duruşma görülecek, biz de Cuma gününün sonucunu bekliyoruz. Süreç başladığından itibaren, süreçteki isimlerle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadım. Bugün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü İstanbul İl Kongresiyle birlikte mahkeme kararı ortadan kalkmıştır. Şu an seçim kurulunun mazbatamızı vereceği günü bekliyoruz.