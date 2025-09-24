Filistinli futbolcu, İsrail'in Gazze'de yardım beklerken şehit düştü!

Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından es-Satri'nin bugün Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldürüldüğü, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.