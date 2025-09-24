Gazze Sumud Filosu'na İHA saldırısı filo şu an nerede? İtalya firkateyn gönderdi

GAZZE'ye yelken açan Sumud Filosu, İHA saldırısına uğradığını açıkladı. İddiaya göre İHA saldırısında İsrail'in parmağı var. Olayın tanıkları telsizden zorla şarkı dinletildiğini ve flaş bombası atıldığını duyurdular. İTALYA Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıyı kınayıp ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini duyurdu. Elli iki gemiden oluşan filo, şu an Yunanistan'ın Girit adası açıklarında bulunuyor

Akdeniz'de onlarca ülkeden yüzlerce aktivistin katıldığı Sumud Filosu, gece saatlerinde Yunanistan açıklarında İHA saldırısına uğradıklarını açıkladı.

Gazze'ye gitmeyi hedefleyen filoda bulunan Alman insan hakları savunucusu Yasemin Acar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, gemilerinin üzerinde 16 insansız hava aracı (İHA) tespit ettiklerini ve ardından 11 gemiye saldırı düzenlendiğini söyledi.

İSRAİL YAPTI TELSİZDEN DİNLETTİLER

Bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutan Acar, "Yunanistan açıklarındaki uluslararası sular savaş alanına döndü. Ama biz durmayacağız, çünkü Gazze'ye saldırılar durmuyor" dedi.

Yasemin Acar İsrail'in gemilerin telsiz sinyallerini de bozduğunu ve kendilerine zorla ABBA şarkıları dinletildiğini iddia etti.

FLAŞ BOMBASI ATTILAR

Filoda yer alan Avrupa Parlamentosu'nun İtalyan vekillerinden Benedetta Scuderi, İtalyan kamu yayıncısı RAI'ye yaptığı açıklamada üzerlerine sersemletici ses/flaş bombası atıldığını, geminin yelkenlerinin "tamamen hasar aldığını" söyledi. Filoda yer alan doğa savunucusu Greta Thunberg ise "Bu tip saldırıları risklerinin farkındaydık. Hiçbir şey bizi durduramayacak" dedi.

İSRAİL İZİN VERMEYECEĞİZ DEMİŞTİ

Reuters ajansına konuşan bir Yunanistan Donanması mensubu, filonun yerel saatle gece 02:00'de kendilerine olayı haber verdiğini aktardı.

İsrail 22 Eylül'deki açıklamasında filonun Yunanistan'a varmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Saldırı iddialarının ardından İsrail'den yeni bir açıklama gelmedi. Elli iki gemiden oluşan filo, şu an Yunanistan'ın Girit adası açıklarında bulunuyor

İTALYA KINADI FIRKATEYN YOLLADI

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Crosetto, Girit'in kuzeylerindeki bir fırkateynlerini filoya yardım etmek için görevlendirdiklerini de ekledi.

Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Tüm BM üye devletlerinden – özellikle de Sumud Filosu gemilerinde vatandaşları bulunan ülkelerden – derhal etkili koruma sağlanmasını talep ediyoruz. Buna deniz koruması, resmi diplomatik gözlemciler ve görünür devlet desteği dahildir" ifadeleri yer aldı.

Sumud Filosu daha önce de Tunus açıklarında İHA saldırısına uğradığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani olaya tepki göstermişti.