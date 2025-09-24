1240 tane apartman dairesine el konuldu! Usulsüz gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan örgüt çökertildi

Gayrimenkul satışı ve devrinde yapılan usulsüzlükler ciddi ekonomik kayıplara yol açabiliyor. Son yapılan operasyonlarla 1240 apartman dairesinin, 47 otomobilin ve 65 arsanın çeşitli usulsüzlükler amacıyla devredildiği tespit edildi ve bunların tamamına el konuldu.Savcılık, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Türkiye bu sabah gerçekleşen operasyonla 1240 daireye, 65 arsaya ve 47 otomobile usulsüzlük nedeniyle el koyulması haberiyle uyandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonun sebebi ise yabancıların vatandaş olması için yapılan usulsüz satışlar olarak belirtildi. Mülklerin değerlerinin yüksek gösterilmesi için sahte ekspertiz raporlarının oluşturulduğu öğrenildi. Sahte belgeler ve yasaya aykırı işlemlerle kanuna aykırı davranılarak devletin ve vatandaşların kayba uğratıldığı belirlendi.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK

Saha araştırmaları ve gizli tanık beyanları sonucunda organize bir örgüt gibi hareket ettiği tespit edilen ve vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat amacıyla gerçekleştirilen satışların tespiti ardından 106 şüpheli yakalandı. Usulsüz Türk vatandaşlığı kazananların da "5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na muhalefet" suçu nedeniyle vatandaşlıklarının iptal edileceği öğrenildi.

82 GAYRİMENKUL UZMANI GÖZALTINDA

Savcılığın talebiyle hazırlanan MASAK raporunda yapılan usulsüzlüklerin para hareketleri de bir bir tespit edildi. Aileleriyle birlikte bin 198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği, usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi.

Savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.