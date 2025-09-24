BIST 11.367
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ve Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yoğun bir diplomasi yürütüyor. 

Erdoğan ilk olarak, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından Türkevi'nde düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada önemli mesajlar veren Erdoğan, aynı gün içinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta açıklamalarda bulundu.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki diplomasi trafiği sürüyor.

MACRON'U KABUL ETTİ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

ERDOĞAN, ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'Taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

Erdoğan, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

