BM'nin 80. Genel Kurulu'nda tarihi anlar...Ahmed Şara: Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler

1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ilk Suriye lideri olarak BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Ahmed Şara, "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

BM'nin 80. Genel Kurulu'nda tarihi anlar. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ilk Suriye lideri oldu.

58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı BM kürsüsünde dünyaya seslendi.

Yeni bir döneme girildiğine vurgu yapan Şara'nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"MEDENİYETLER BEŞİĞİ ŞAM'DAN SİZE GELİYORUM"

Tarihin başkenti, medeniyetler beşiği Şam'dan size geliyorum. Suriye hikâyesi duygularla dolu ve acıyı umutla harmanlıyor.

Suriye hikâyesi, iyinin ve kötünün mücadelesinin hikâyesidir.Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe, yoksulluğa ve baskıya maruz kaldık.

Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. 1974 anlaşması doğrultusunda uluslararası topluluğunda bizim yanımızda durmasını istiyoruz saldırılar karşısında.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER"

Yalanlar ortadan kalktı ve gerçekler ortaya çıktı. Suriye dünya uluslarında hak ettiği yeri almıştır.

Bizim yanımızda olan, Suriye halkının davasında yer alan tüm destekçilerimize, ülkelere teşekkür etmek istiyorum.

Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerine teşekkür etmek istiyorum.

"YAPTIRIMLARIN TAMAMEN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Suriye’nin bu eşsiz başarısı ve halklarımız arasındaki dayanışma, bizi bir kez daha mezhepçiliği kökünden söküp atmak ve ülkemizi bölme girişimlerine karşı mücadele etmeye yöneltti.

Yaptırımların tamamen kaldırılmasını ve artık Suriye halkının bundan böyle kısıtlanmamasını istiyoruz.

"REJİM DÜŞER DÜŞMEZ NET BİR POLİTİKA ORTAYA KOYDUK"

Eski rejim düşer düşmez çok net bir politika ortaya koyduk. Güvenlik, istikrar ve ekonomik gelişme üç temel prensibimizdi. Kaybolanlar için bir komisyon kurduk. Şimdi de tabii ki meclis için yasama için ve tüm kurumların eski hallerini lağvederek yeni kurumlar kuruyoruz.

Hem küresel hem de bölgesel ortaklarımızla çalışarak yaptırımların kaldırılması için çaba gösterdik. Ve artık yaptırımları kaldırdık. Birçok uluslararası şirket Suriye pazarına girmeye başladı. Artık Suriye kurumlarını sıfırdan yasalarını yazarak yeni bir Suriye inşa etmektedir. Suriye antik medeniyet ve kültürün merkezi olan ye

"GAZZE'NİN YANINDAYIZ"

Biz savaşın dehşetini en iyi anlayan ülkelerden biriyiz ve bu sebeple Gazze halkının yanındayız.

Gazze halkının, Gazze çocuklarının saldırıyla, vahşetle karşı karşıya kalan tüm halkların yanındayız. Suriye barış, refah ve istikrar için yeni bir sayfa açtı.