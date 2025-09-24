BIST 11.367
Okan Buruk ile Icardi arasında tartışma iddiası

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray’da hazırlıklar sürerken, TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün’den dikkat çeken bir iddia geldi.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 26 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Namağlup liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün’den ilginç bir iddia geldi.

“HARARETLİ BİR TARTIŞMA VARDI”

Okan Buruk ile Icardi’nin Frankfurt maçında tartıştığını belirten Tarık Üstün, "Frankfurt maçı saha kenarında görevliydim. Maç bittikten sonra takımlar içeri girerken Okan Buruk ile Icardi arasında hararetli bir tartışma vardı. Kavga, gürültü anlamında söylemiyorum. Belli ki Icardi, bir şeylerden mutsuzdu" dedi.

“BANA İNANMADILAR”

Mauro Icardi’nni Konyaspor maçına ilk 11’de başlaması hakkında ise Tarık Üstün, "Ben de 'Icardi, bu hafta ilk 11'de başlar' demiştim, bana inanmadılar. Nitekim o tartışmadan sonra Konyaspor maçına ilk 11'de başladı” ifadelerini kullandı.

