Beşiktaş’tan Kayserispor deplasmanında farklı galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15, 32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva, 45+1. dakikada ise Tamy Abraham kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15, 32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1. dakikada Tamy Abraham kaydetti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Kayserispor, 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kayserispor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Kayserispor 0 - 4 Beşiktaş

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

88'Cardoso sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Dorukhan'ın vuruşunda top auta gitti.

68'Ceza sahasının solundan yapılan ortada kale önünde Tuci'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

58'GOL! Beşiktaş'ta Rafa Silva hat-trick yaparak skoru 4-0'a taşıdı. Ani gelişen Beşiktaş atağında savunma arkasına sarkan Rafa Silva topu alarak rakip kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa, topu ağlara gönderdi.

53'Jurasek sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Bilal'in kucağına gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! 45+1' Beşiktaş, Abraham'la skoru 3-0 yaptı.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

39'Cardoso sağ kanattan içeri ortaladı. Hızlı giden top, kimse dokunamayınca doğrudan auta gitti.

32'GOL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayının sağında bulunan Rafa'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

20'Yine tehlikeli Beşiktaş'ta Devrim pasının Abraham'a aktardı. Abraham'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

15'GOL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Orkun'un orta sahadan yolladığı şık pasta savunma arkasına sarkan Rafa sol kanattan içeri sokuldu. Çaprazdan içeri giren Rafa Silva'nın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

12'Ceza sahasının solunda topla buluşan Devrim'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

9'Cardoso sağ kanattan içeri ortaladı. Ön direkte Opoku'nun vuruşunda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

6'Beşiktaş geride kalan 5 dakikada rakip kaleyi yoklasa da henüz net bir pozisyon yaşanmadı.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Kayserispor - Beşiktaş ilk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Devrim, Rashica, Abraham

