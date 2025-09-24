İtalya'nın ardından İspanya'dan da Sumud Filosu'na destek

İtalya’nın ardından İspanya da Gazze’deki kuşatmayı aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na askeri destek vereceğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gerekmesi halinde filo için kurtarma operasyonuna destek amacıyla Furor (P-46) devriye gemisinin yarın sabah Cartagena limanından yola çıkacağını duyurdu.Abone ol
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küresel Sumud Filosu’na yönelik olası tehditlere karşı harekete geçtiklerini duyurdu. Sanchez, gerekmesi halinde filo için bir kurtarma operasyonuna destek amacıyla savaş gemisi göndereceklerini açıkladı.
İSPANYA DONANMASINDAN DESTEK!
El Pais gazetesinin aktardığına göre, görevlendirilen gemi İspanyol Donanması’na bağlı Furor (P-46) adlı devriye gemisi olacak. Haberde, gemide 50 denizci ile birlikte 6 sağlık görevlisinin yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Furor’un yarın sabah Cartagena limanından yola çıkması planlanıyor.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NA YÖNELİK SON SALDIRI
March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00’de Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) bölgesinde filoda yer alan 8 tekneye saldırılar düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik sinyal bozucular kullanıldığı belirtildi.
İTALYA DA DESTEK GÖNDERMİŞTİ
İtalyan donanmasına ait olan Fasan çok amaçlı fırkateyni, Küresel Sumud Filosu'nu korumak amacıyla yola çıktığını duyurmuştu.