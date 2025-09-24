Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nin 1'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Maksimir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Zagreb 3-1 kazandı.

Hırvat ekibin gollerini 21, 50'de Beljo ve 90+5'te Bakrar kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 25'te Szymanski'den geldi.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb puanını 3'e yükseltirken Fenerbahçe 0 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Nice'i konuk edecek.

Dinamo Zagreb 3 - 1 Fenerbahçe

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

90'GOL! Dinamo Zagreb, Bakrar'ın golüyle 3-1 öne geçti.

90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

80'Kerem'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Brown'un ortası farkla auta gitti.

68'Sağ çaprazda topla buluşan Semedo uzak mesafeden şansını denedi. Semedo'nun şutunda top yandan dışarı gitti.

50'GOL! Beljo skoru 2-1 yapan golü attı. Hoxha ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Kale önünde Beljo'nun vuruşunda toğ ağlara gitti.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

40'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

32'Lisica sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Skriniar'ın müdahalesiyle top konere gitti.

31'Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

25'GOOOLL! Fenerbahçe, Szymanski ile beraberliği yakaladı. Kerem sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski'nin ceza yayının yanından yaptığı gelişine vuruşta top ağlara gitti.

21'GOL! Dinamo Zagreb, Dion Beljo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında Beljo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Kale önünde oluşan karambolde son dokunuşu yapan Beljo, topu ağlara gönderdi.

13'Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown, topu yerde ceza sahasına gönderdi ancak Zagreb savunması topu uzaklaştırdı.

8'Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Fenerbahçe topa daha fazla sahip oluyor. Zagreb ise kaptığı toplarla hızlı atak arayışında.

3'Brown ceza sahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular hakeme baktı ancak oyun devam etti.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ilk 11'ler

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En Nesyri