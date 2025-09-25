BIST 11.367
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'ın Macron esprisi görüşmeye damga vurdu! Sosyal medya yıkıldı

ABD'de dünya liderleriyle temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesine ilginç diyalog damga vurdu. Macron'a "Nasılsın?" diye soran Erdoğan aldığı yanıta esprili bir karşılık verdi. Samimi anlar sosyal medyada da ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki"

Erdoğan ile Macron selamlaşırken gerçekleşen diyalog görüşmeye dair öne çıkan detaylardan biri oldu. Macron ile tokalaşırken Erdoğan "Selam, nasılsın?" diye sordu. Macron "Memnunum" deyince Erdoğan gülümseyerek "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" dedi.

Erdoğan'ın Macron esprisi görüşmeye damga vurdu! Sosyal medya yıkıldı - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

Macron’u tebrik etti

Macron’u Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri

