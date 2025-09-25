BIST 11.367
Netanyahu’dan skandal sözler: Filistin devleti olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin’i devlet olarak tanıma kararını “utanç verici bir teslimiyet” sözleriyle eleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

KÜRESEL DÜZENE MEYDAN OKUDU

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN AVRUPALI DEVLETLER

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

