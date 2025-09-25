BIST 11.367
Güntekin Onay sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi

Ünlü yorumcu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta açıklamalar yapan ünlü yorumcu Güntekin Onay, sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Güntekin Onay şu ifadeleri kullandı:

"30 SENEDEN FAZLADIR BU İŞİ YAPANLARI DİNLEYİN"

"Bir anda Sergen Yalçın ile ilgili abartılı eleştiriler. Rafa Silva ile ilgili dedikodular, iftiralar. Fikir ve ifade özgürlüğü diyoruz ama herkesin bu kadar da fikri olmasın. Bu işin uzmanlarına saygı duyun. 30 seneden fazladır bu işi yapanları dinleyin. Çoluk çocuk sosyal medyada sürekli konuşuyor. Bütün takımlar için geçerli bu söylediklerim. Bu kadar basit olmamalı bu işler."

