ABD Başkanı Trump'dan BM'deki programında üçlü sabotaj iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı ziyaret sırasında üç farklı olay için "sabotaj" iddiasında bulundu ve soruşturma çağrısında bulundu.

Trump, yürüyen merdivenin aniden durması, konuşması sırasında prompter cihazının arızalanması ve salondaki ses sistemi sorunlarının kasıtlı olduğunu savundu.

Kendisine ait Truth Social'dan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Trump, derhal soruşturma talep eden bir mektup göndereceğini de söyledi.

"Dün Birleşmiş Milletler'de GERÇEK BİR UTANÇ yaşandı. Bir değil, iki değil, tam üç tane çok şüpheli olay! BM'de olanlar bir tesadüf değil, üçlü bir sabotajdı. Kendilerinden utanmalılar" ifadelerini paylaşımında kullandı.

Trump, Sunday Times gazetesinin haberine gönderme yaparak, yürüyen merdivenin durmasıyla ilgili sorumluluğu olan kişilerin tutuklanması çağrısında da bulundu.

