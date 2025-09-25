Armağan Çağlayan: Yapıyorum bazen böyle öküzlükler

Televizyon programcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sorgun’da yaşadığı bir anıyı aktararak kendisine selam veren bir kadına karşı duyarsız davrandığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Televizyon programcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sorgun’da yaşadığı bir olayı anlattı.

Tatil sırasında üzerinde yeşil elbise olan ve çocuğunun elinden tutan bir kadının kendisine “iyi tatiller Armağan Bey” diyerek selam verdiğini aktaran Çağlayan, kadının hal hatır sormasına rağmen yanıt vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, “Öküzlük ettim” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"İÇİME DERT OLDU"

Çağlayan, kendisini tanıyan kadından özür dileyerek, “Lütfen affetsin. Çok içime dert oldu. Umarım okur” ifadelerini kullandı.

İşte Armağan Çağlayan'ın o paylaşımı