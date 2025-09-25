İsrail'i kudurtan Sumud filosu nedir? Sumud ne demek anlamı çok manidar

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN YOLA ÇIKTI?

İnsanlığın umudu olan Sumud Filosu Ağustos 2025 sonlarında yelken açmaya başladı. Gemilerle katılımlar Cenova ve Barselona'dan, Eylül ayı başında ise Tunus gibi diğer ülkelerden oldu. Bazı konvoylar başlangıçta şiddetli rüzgarlar ve önemli bir fırtına nedeniyle geçici olarak durmak zorunda kaldılar ve kalkışları gecikti.