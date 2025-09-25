İsrail'i kudurtan Sumud filosu nedir? Sumud ne demek anlamı çok manidar
GAZZE için yol alan Global Sumud Filosu İsrail'in ve eli kanlı lideri Netanyahu'nun kabusu oldu. Filo yaklaştıkça çıldıran İsrail, İHA saldırıları başlattı. Bunun üzerine İtalya ve İspanya donanma yolladı. Gazze yolunda olan Sumud Filosuna hangi ülkelerden gemiler katıldı? Sumud'un kelime anlamı Sebat ve kararlılık demek. İnsanoğlu İsrail'in bugüne kadar yaptığı zulme sebat etti ama artık bardak taştı. İşte bu filo saldırılara rağmen yol alarak 'kararlılığın' sembolü oldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen uluslararası Sumud Filosu insanlığın da umudu oldu. İtalya Sicilya'dan hareket eden Sumud filosunda 50'den fazla gemi bulunuyor. Bunların bazıları yolcu gemisi, bazıları lüks yatlar, bazıları sıradan balıkçı tekneleri. Bu sıradışı filoyu oluşturanların hepsinin ortak hedefi ise Gazze'deki İsrail zulmüne dur demek. Peki Sumud filosunda hangi ülkeler katıldı, Sebat anlamına gelen Sumud şu an nerede?
SUMUD NE DEMEK? KELİME ANLAMI
Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" aynı zamanda 'sebat' kelimesinin karşılığı. Filonun bu manidar ismi insanlığın İsrail zulmüne karşı gösterdiği sebatı ve artık bardağın taştığı noktada göstereceği 'kararlılığı' vurguluyor.
SUMUD FİLOSUNA KATILANLAR
Sumud Filosu İsrail zulmüne tepki olarak bu yılın ortalarında çeşitli aktivist ve insani yardım hareketlerinin birleşimiyle kuruldu. Girişim, Temmuz 2025'te, Gazze Savaşı sırasında Özgürlük Filosu Koalisyonu , Gazze'ye Küresel Hareket ve Mağrip Sumud Filosu gibi kuruluşlar tarafından organize edilerek ortaya çıktı. Filo, 44'ten fazla ülkeden binlerce katılımcının bulunduğu 50'den fazla gemiden oluşuyor.
SUMUD FİLOSU NE ZAMAN YOLA ÇIKTI?
İnsanlığın umudu olan Sumud Filosu Ağustos 2025 sonlarında yelken açmaya başladı. Gemilerle katılımlar Cenova ve Barselona'dan, Eylül ayı başında ise Tunus gibi diğer ülkelerden oldu. Bazı konvoylar başlangıçta şiddetli rüzgarlar ve önemli bir fırtına nedeniyle geçici olarak durmak zorunda kaldılar ve kalkışları gecikti.