EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yayımladığı son raporda Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme tahminini %3.1'e, 2026 yılı büyüme beklentisini ise %3.5'e yükseltti. Revizyonda, jeopolitik risklerin azalması ve AB ile işbirliğinin artması etkili oldu.

Abone ol

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini revize ettiğini duyurdu. Banka, Mayıs 2025'te açıkladığı tahminlere kıyasla, Türkiye ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisini 0.3 puan artırarak %3.1'e, 2026 yılı büyüme beklentisini ise 0.7 puan artırarak %3.5'e yükseltti.

EBRD raporuna göre, büyüme beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonda birden fazla faktör etkili oldu:

Jeopolitik Gelişmeler: Suriye ve Kafkasya bölgelerindeki gerginliğin azalması.

AB İş Birliği: Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğinin artması.

Sektörel Performans: İnşaat, lojistik ve savunma sanayilerindeki olumlu gelişmeler.

Raporda, küresel finansman koşullarının sıkılaşması ve değişken risk algısının ise Türkiye ekonomisi için temel riskler olmaya devam ettiği belirtildi.

EBRD, faaliyet gösterdiği bölgelerin genel ekonomik büyüme tahminini de %3.1'e çıkardı. Bu bölgesel revizyonda, Çin'in ihracat pazarlarındaki rekabeti ve sınırlı mali alan gibi faktörlerin etkili olduğu kaydedildi. Banka, bölgesel büyümenin 2026 yılında %3.3'e yükseleceğini tahmin ediyor.

Rapora göre, EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 22.4 milyar avroyu aşarken, mevcut yatırım portföyü yaklaşık 8 milyar avro seviyesinde bulunuyor.