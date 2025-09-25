BIST 11.367
DOLAR 41,47
EURO 48,84
ALTIN 4.985,50
HABER /  MAGAZİN

Oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliği yaptı, o fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru oldu

Oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliği yaptı, o fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru oldu

Oyuncu İlayda Alişan, her haliyle büyük ilgi topluyor. Alişan, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla imaj değişikliğini takipçilerine gösterdi. O halini gören herkes yorum yaptı. İşte ünlü oyuncunun hiç görmediğiniz imajı...

Abone ol

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan sosyal medyayı aktif kullanmayı devam ediyor.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Instagram hesabında 3 milyon fazla takipçisi olan 29 yaşındaki güzel oyuncu imaj değişikliğine gitti. Koyu saçlarından vazgeçen Alişan, saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yeni saçlarıyla kamera karşısına geçip poz veren güzel ismin saçları yine yorum yağmuruna tutuldu.

Oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliği yaptı, o fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru oldu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti
EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Deniz Seki'n,n 5 yıldır devam eden ilişkisi bitti! İhanet iddiaları gündemde
Deniz Seki'n,n 5 yıldır devam eden ilişkisi bitti! İhanet iddiaları gündemde
Obezite ve kanser arasındaki tehlikeli bağ!
Obezite ve kanser arasındaki tehlikeli bağ!
Yerlikaya "Tek tek yakalayacağız" diyerek duyurdu! 81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Yerlikaya "Tek tek yakalayacağız" diyerek duyurdu! 81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Mert Başaran İstanbul'da 1 milyon TL'ye evler var dedi ilçe açıkladı
Mert Başaran İstanbul'da 1 milyon TL'ye evler var dedi ilçe açıkladı
Yedikleri yemek sonrası kabusu yaşadılar! Anne kalp krizi geçirdi, 2 kardeş hayatını kaybetti
Yedikleri yemek sonrası kabusu yaşadılar! Anne kalp krizi geçirdi, 2 kardeş hayatını kaybetti
Erdoğan'ın Macron esprisi görüşmeye damga vurdu! Sosyal medya yıkıldı
Erdoğan'ın Macron esprisi görüşmeye damga vurdu! Sosyal medya yıkıldı
ABD Başkanı Trump'dan BM'deki programında üçlü sabotaj iddiası
ABD Başkanı Trump'dan BM'deki programında üçlü sabotaj iddiası
İsrail destekçisi ABD'li senatöre kızından tepki: Babam ruhunu şeytana satmış
İsrail destekçisi ABD'li senatöre kızından tepki: Babam ruhunu şeytana satmış
Domenico Tedesco maç sonu açıkladı: Gücümüz ve hızımız yeterli değil
Domenico Tedesco maç sonu açıkladı: Gücümüz ve hızımız yeterli değil
Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem