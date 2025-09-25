Oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliği yaptı, o fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru oldu
Oyuncu İlayda Alişan, her haliyle büyük ilgi topluyor. Alişan, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla imaj değişikliğini takipçilerine gösterdi. O halini gören herkes yorum yaptı. İşte ünlü oyuncunun hiç görmediğiniz imajı...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan sosyal medyayı aktif kullanmayı devam ediyor.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Instagram hesabında 3 milyon fazla takipçisi olan 29 yaşındaki güzel oyuncu imaj değişikliğine gitti. Koyu saçlarından vazgeçen Alişan, saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yeni saçlarıyla kamera karşısına geçip poz veren güzel ismin saçları yine yorum yağmuruna tutuldu.