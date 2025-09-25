BIST 11.367
Türkiye'nin iki tekstil devine şok iflas!

Türkiye'nin ihracat ve istihdamda öncü sektörlerinden olan tekstil-hazır giyim sektöründe iflas haberleri peş peşe geliyor. O iki tekstil şirketi de iflas bayrağını çekti.

Türkiye'nin ihracat ve istihdamda lokomotif sektörlerinden olan tekstil-hazır giyim alanında iflas haberleri art arda geliyor. Tekirdağ merkezli Lider Cansu Tekstil ve İstanbul merkezli Ceres Tekstil için mahkemeden iflas kararı çıktı.

LİDER CANSU TEKSTİL'İN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen üreticileri arasında yer alan Lider Cansu Tekstil, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebinde bulunmuştu. Şirket ve bağlı kuruluşu Asya Moda Tekstil için mahkeme 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti.

Ancak son duruşmada mahkeme, konkordato talebini reddetti ve iki şirketin iflasına hükmetti. Kararla birlikte şirketlerin tasfiye süreci başlatılırken, konkordato komiserlerinin görevine de son verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ CERES TEKSTİL DE İFLAS ETTİ

Bir diğer karar ise İstanbul'dan geldi. Ceres Tekstil için görülen davada İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında daha önce verilen tüm tedbir kararlarını kaldırdı ve şirketin iflasına karar verdi.

SEKTÖRDE ENDİŞE ARTIYOR

Son dönemde yaşanan iflaslar, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve hazır giyim sektöründe endişeleri artırıyor. Sektör temsilcileri, artan maliyetler, daralan dış talep ve finansmana erişimdeki zorlukların iflaslarda belirleyici olduğunu belirtiyor.

