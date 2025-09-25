BIST 11.407
DOLAR 41,48
EURO 48,82
ALTIN 5.009,76
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 7. hafta maçları belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta maçları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak.Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

ÖNCEKİ HABERLER
Trump 'Rus uçaklarını vurun' dedi NATO üyesi hangi ülke buna cesaret edebilir? Türkiye örneği
Trump 'Rus uçaklarını vurun' dedi NATO üyesi hangi ülke buna cesaret edebilir? Türkiye örneği
Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu
Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu
Erdoğan: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı
Erdoğan: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecek
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecek
Türkiye'nin iki tekstil devine şok iflas!
Türkiye'nin iki tekstil devine şok iflas!
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci kazada 4 kişi öldü
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci kazada 4 kişi öldü
İşte kritik Trump görüşmesinde Erdoğan'ın çantasındaki konular
İşte kritik Trump görüşmesinde Erdoğan'ın çantasındaki konular
Çorum'da iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Çorum'da iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliği yaptı, o fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru oldu
Oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliği yaptı, o fotoğrafa beğeni ve yorum yağmuru oldu
EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti
EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Alış-satış rakamları
Deniz Seki'nin 5 yıldır devam eden ilişkisi bitti! İhanet iddiaları gündemde
Deniz Seki'nin 5 yıldır devam eden ilişkisi bitti! İhanet iddiaları gündemde