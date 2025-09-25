BIST 11.407
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!

Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşündüğü ve teklifini sunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübün efsane ismi Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YÖNETİCİLİK TEKLİFİ

Sadettin Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor. Bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapılması gündemde.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE DE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi.

