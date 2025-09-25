ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Pazarlama, Satış ve Analitik Bölüm Başkanı Şahin Gör, "Taraftarlara bilet ve kart avantajı sunmanın yanı sıra kolay ve hızlı ödeme çözümleriyle keyifli bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz" dedi

Abone ol

ON Dijital ve Biletinial, taraftarlara özel avantajlar sunan yeni bir işbirliğine imza attı.

Burgan Bank'tan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında taraftarlar, ON Kredi Kartı avantajlarıyla Biletinial üzerinden yapacakları işlemlerde ayrıcalıklı fırsatlar kazanıyor. Kampanyalar, ON Dijital'in kullanıcı dostu bankacılık anlayışıyla Biletinial'ın geniş hizmet ağı üzerinden hayata geçiriliyor. İşbirliğiyle birlikte üç farklı kampanya taraftarlarla buluşuyor.

Biletinial üzerinden gerçekleşen Taraftar Kart ödemelerini ON Kartları ile yapan kullanıcılar, üyelik ücretinde anında yüzde 20 indirim kazanıyor. Ayrıca, ON Dijital'in kombine kredisi kampanyasıyla Biletinial müşterilerine özel, 5 ay vadeli ve 50 bin liraya kadar aylık yüzde 2,79 sabit faizli kredi fırsatı sunuluyor. Futbol maç biletlerinde ise ON Kredi Kartı sahipleri, yıl sonuna kadar toplam 1200 liraya varan iade avantajından faydalanabiliyor.

Biletinial web sitesi ve mobil uygulamasında yer alan taraftarlara özel linkler üzerinden ON'lu olan kullanıcılar, bu kampanyalardan kolayca yararlanabiliyor. ON Kredi Kartları, ömür boyu yıllık kart ücreti olmayan yapısı, temassız ödeme özelliği ve dijital yönetim kolaylığıyla kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Pazarlama, Satış ve Analitik Bölüm Başkanı Şahin Gör, dijital bankacılığı yalnızca işlem kolaylığı olarak değil, yaşamın içindeki deneyimlerle entegre bir değer alanı olarak kurguladıklarını belirtti.

Bu bakış açısıyla hayata geçirdikleri her işbirliğinin, kullanıcılarının ilgi alanına dokunduğunu aktaran Gör, finansal hizmetleri daha anlamlı ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Gör, 'Biletinial ile gerçekleştirdiğimiz bu projede de taraftarlara bilet ve kart avantajı sunmanın yanı sıra kolay ve hızlı ödeme çözümleriyle keyifli bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz. Taraftarların tutkularına eşlik eden ve somut fayda sağlayan bu işbirliği modelini hayata geçirdiğimiz için son derece mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

Biletinial İcra Kurulu Üyesi Leyla Ünal, işbirliğinin futbol kulüplerinin geleceğine yön verecek dijital bir dönüşüm olduğunun altını çizdi.

İşbirliğiyle yalnızca kulüplerin mevcut pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelir modelleri oluşturarak yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

'Farklı ve dinamik bakış açımızla, kulüplerin marka değerini artırırken; güçlü, esnek ve kullanıcı dostu altyapımız sayesinde taraftarlara da benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Biletinial olarak, değer üretmeye odaklanan yaklaşımımızı her projede hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar ülkemize katkı sağlayan birçok yenilikçi projeye imza attık, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada, bu anlayışın sahada ve dijital dünyada somut farklar yarattığını net biçimde gözlemliyoruz. Türk futbolunun gelişimine katkı sağlama vizyonumuz doğrultusunda, bu tür stratejik iş birliklerini önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi planlıyoruz.'