CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”

CHP lideri Özgür, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan konser soruşturmasına ilişkin konuştu. Amacın CHP'ye ve Mansur Yavaş'a zarar vermek olduğunu iddia eden Özgür Özel, "Mansur Yavaş’ın kimliği açısından baktığınızda, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor; anketlerde Erdoğan’ı geçiyor. Onu yenebilecek isim." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Evrensel'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu operasyonun bütün amacı Mansur Yavaş’a ve CHP’ye zarar vermek. " dedi ve şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun adayı olmaması durumunda en kuvvetli aday "

Ama Melih Gökçek’in duyurduğu bir operasyon olduktan sonra, bunun bir hukuki operasyon olmadığı ortada.

Mansur Yavaş’ın kimliği açısından baktığınızda, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor; anketlerde Erdoğan’ı geçiyor. Onu yenebilecek isim.

E şimdi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçunu üç kez üst üste işledi diye ve bir kez daha niyeti var diye içeri atıldığına göre; Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada.

"Hiçbir suçları olmadığı..."

Ama tabii o kadar zayıflar ki, soruşturma konusu olanların hepsi Mansur Yavaş’tan önceki dönemde memuriyete girmiş kişiler. Bu konuda defalarca denetim geçirmişler ve hiçbir suçları olmadığı hem Sayıştay tarafından hem iç denetçiler tarafından tespit edilmiş. Yine İstanbul’da olduğu gibi, suçu bulup da suçluyu aramak yerine kimi suçlayacaklarını bulmuşlar, suç arıyorlar!

"İstanbul’daki çabaların Ankara ayağıyla karşı karşıyayız"

Milletin gönlünde asla karşılık bulmayan İstanbul’daki çabaların Ankara ayağıyla karşı karşıyayız. Ama insanlar İstanbul’da da Ankara’da da yargının siyasete alet edilmesini doğru bulmuyor. Önümüzde bir araştırma var: Dört kişiden sadece biri bu süreçlerin hukuki olduğuna inanıyor. Yüzde 25. AKP ile MHP’nin kendi seçmenleri bile inanmıyor yani.