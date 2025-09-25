Çağatay nereli evli mi eşi sevgilisi kimdir? Masterchef Çağatay meğer bambaşkaymış
Masterchef yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu aslen Finikeli deniyor ancak doğma büyüme İstanbullu. 27 yaşında olan Çağatay Doğanoğlu'nın yıldızı jüri üyelerinden Mehmet Şef ile hiç barışmadı. Zaman zaman Mehmet Şef'in psikolojik şiddetine maruz kalan Çağatay, Masterchef ekibinde ağzına geleni filtresiz aktarması ile biliniyor. Masterchef'in haşarı çocuğu olan Çağatay Doğanoğlu'nun Instagram hesabındaki eski hali ise bambaşka.
Masterchef Yarışmasının son bölümünde Mehmet Yalçınkaya'nın üstüne yürüdüğü görüntülerle gündeme oturan Çağatay Doğanoğlu, diskalifiye olma riskiyle karşı karşıya. Masterchef Çağatay'ı aslında izleyici eski bölümlerden hatırlıyor. 27 yaşındaki Çağatay Doğanoğlu, daha önce yarışmaya katılmış ancak başlarda elenmişti. Özel hayatı merak edilen Çağatay aslen Finikeli denilse de doğma büyüme İstanbullu. Peki Çağatay Doğanoğlu evli mi eşi ya da sevgilisi var mı? Instagram hesabına baktığımızda bambaşka bir Çağatay ortaya çıktı. Hele kısa saçları ile onu tanımakta zorlanacaksınız. İşte Masterchef Çağatay;
ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Masterchef yarışmasının dobra ve geveze yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu İstanbul doğumlu. 27 yaşında olan Çağata, İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gidip orada özel aşçılık yaptı.Liberya’da bir madende aşçılık yapan Çağatay günde 50 kişiye yemek hazırlıyormuş. Yarışmaya oradaki işini bırakarak katılan Çağatay, kendini "zirvede ve çok iyi para kazanırken, anlık öfkeyle her şeyi yok eden' biri olarak tanımlıyor.
Çağatay ile Mehmet Şef'in kavgaları
Çağatay'ın yıldızı Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile ilk günden barışmadı. Çağatay'a zaman zaman psikolojik şiddet uygulayan Mehmet Şef, yarışmacıyı bir çok kez hem arkadaşları hem ekranlar önünde bozdu. Bu tür olaylar karşısında psikolojisi hızlı çöken Çağatay, performans krizleri yaşadı.
ÇAĞATAY EVLİ Mİ EŞİ YA DA SEVGİLİSİ VAR MI?
Çağatay bilindiği kadarıyla evli değil. Instagram hesabına ve özel paylaşımlarına bakılacak olursa bir sevgilisi de yok. Yukardaki fotoğrafta gördüğünüz gelin teyzesi oluyor.