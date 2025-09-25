Çağatay nereli evli mi eşi sevgilisi kimdir? Masterchef Çağatay meğer bambaşkaymış

ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Masterchef yarışmasının dobra ve geveze yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu İstanbul doğumlu. 27 yaşında olan Çağata, İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gidip orada özel aşçılık yaptı.Liberya’da bir madende aşçılık yapan Çağatay günde 50 kişiye yemek hazırlıyormuş. Yarışmaya oradaki işini bırakarak katılan Çağatay, kendini "zirvede ve çok iyi para kazanırken, anlık öfkeyle her şeyi yok eden' biri olarak tanımlıyor.