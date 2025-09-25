Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat

İsrail ordusu Gazze Şehri'ni ele geçirme harekatında şehir merkezine yaklaşırken, BBC'ye konuşan Hamas üyesinin açıklamaları bir sokak savaşı yaşanabileceği ihtimali kuvvetlendi.

Abone ol

Gazze Şehri, İsrail tarafından Hamas'ın "son kalesi" olarak tanımlıyor.

BBC, kent merkezindeki merkezi el-Şifa hastanesine yaklaşık 1,5 km uzaklıktaki Hamid Kavşağı'nda bir İsrail tankının görüntüsünü doğruladı.

İsrail, "teröristleri ortadan kaldırmak" ve hayatta olduğu düşünülen 20 rehine dahil toplam 48 rehineyi kurtarma amacında olduğunu savunuyor.

BBC'ye konuşan bir Hamas üyesi, örgütün binlerce savaşçıyı şehre getirme kapasitesinde olduğunu iddia etti.

Aynı kişi, Hamas'ın askeri kanadının komutanı İzzeddin el-Haddad'ın, tüm savaşçılara şehirde toplanma ve "son ve belirleyici savaşa" hazırlanmaları talimatını verdiğini söyledi.

İsrail'in geçen hafta başlattığı kara harekâtından bu yana on binlerce Filistinli şehirden kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, 3.000'e kadar Hamas savaşçısının kentte olduğunu tahmin ediyor.

BBC'ye konuşan Hamas üyesi bu sayının 5.000 olduğunu iddia etti ve intihar saldırısı tehdidinde bulundu.

Hamas üyesi bazı tünellerin halen çalışır durumda olduğunu da iddia ediyor.