BIST 11.407
DOLAR 41,48
EURO 48,82
ALTIN 5.009,76
HABER /  DÜNYA

Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat

Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat

İsrail ordusu Gazze Şehri'ni ele geçirme harekatında şehir merkezine yaklaşırken, BBC'ye konuşan Hamas üyesinin açıklamaları bir sokak savaşı yaşanabileceği ihtimali kuvvetlendi.

Abone ol

Gazze Şehri, İsrail tarafından Hamas'ın "son kalesi" olarak tanımlıyor.
BBC, kent merkezindeki merkezi el-Şifa hastanesine yaklaşık 1,5 km uzaklıktaki Hamid Kavşağı'nda bir İsrail tankının görüntüsünü doğruladı.

İsrail, "teröristleri ortadan kaldırmak" ve hayatta olduğu düşünülen 20 rehine dahil toplam 48 rehineyi kurtarma amacında olduğunu savunuyor.

BBC'ye konuşan bir Hamas üyesi, örgütün binlerce savaşçıyı şehre getirme kapasitesinde olduğunu iddia etti.
Aynı kişi, Hamas'ın askeri kanadının komutanı İzzeddin el-Haddad'ın, tüm savaşçılara şehirde toplanma ve "son ve belirleyici savaşa" hazırlanmaları talimatını verdiğini söyledi.

İsrail'in geçen hafta başlattığı kara harekâtından bu yana on binlerce Filistinli şehirden kaçmak zorunda kaldı.
İsrail ordusu, 3.000'e kadar Hamas savaşçısının kentte olduğunu tahmin ediyor.

BBC'ye konuşan Hamas üyesi bu sayının 5.000 olduğunu iddia etti ve intihar saldırısı tehdidinde bulundu.

Hamas üyesi bazı tünellerin halen çalışır durumda olduğunu da iddia ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı
UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı
CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”
CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”
ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği
ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı Zeki Çelik'li Roma galip
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı Zeki Çelik'li Roma galip
Süper Lig'de 7. hafta maçları belli oldu
Süper Lig'de 7. hafta maçları belli oldu
Trump 'Rus uçaklarını vurun' dedi NATO üyesi hangi ülke buna cesaret edebilir? Türkiye örneği
Trump 'Rus uçaklarını vurun' dedi NATO üyesi hangi ülke buna cesaret edebilir? Türkiye örneği
Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu
Trump'tan Biden'a ince gönderme! Portresi yerine bakın ne koydu
Erdoğan: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı
Erdoğan: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecek
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecek
Türkiye'nin iki tekstil devine şok iflas!
Türkiye'nin iki tekstil devine şok iflas!
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci kazada 4 kişi öldü
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Feci kazada 4 kişi öldü